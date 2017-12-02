في محلات المجوهرات وسوق الصاغة.. أسعار الذهب المحلي اليوم السبت 20/7/2019

شهدت أسعار الذهب المحلي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، ، مع تسجيل المعدن الأصفر على المستوي العالمي سعر 1452 دولار للأوقية.





أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18 نحو 569 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 651 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 نحو 758 جنيها

سعر الجنيه الذهب 5312 جنيها



