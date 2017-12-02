في محلات المجوهرات وسوق الصاغة.. أسعار الذهب المحلي اليوم السبت 20/7/2019
السبت 20/يوليه/2019 - 09:24 م
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الذهب المحلي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، ، مع تسجيل المعدن الأصفر على المستوي العالمي سعر 1452 دولار للأوقية.
أسعار الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 18 نحو 569 جنيها
سعر الذهب عيار 21 نحو 651 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 24 نحو 758 جنيها
سعر الجنيه الذهب 5312 جنيها
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