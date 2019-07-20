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مدافع الهلال السعودي يقترب من الرحيل والبديل مصري

السبت 20/يوليه/2019 - 09:28 م
مدافع الهلال السعودي يقترب من الرحيل والبديل مصري
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محمد صلاح
 
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اقترب المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك من الرحيل عن صفوف فريق الهلال السعودي وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويتنافس على ضمه العديد من الفرق أبرزهم نادي ريد ستار الذي يريد تدعيم خط دفاعه بذلك المدافع المتميز.

وقد كشفت صحيفة "novosti" الصربية أن نادي ريد ستار يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع اللاعب للتعاقد مع الدولي الاسترالي ميلوس ديجينيك مدافع نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

الجدير بالذكر أن إدارة فريق الهلال السعودي لا تمانع من رحيل المدافع الأسترالي حيث سيتم تدعيم الفريق بمدافع بديلًا له وأقرب الأخبار تشير إلى دخول الفريق في مفاوضات مع المدافع المصري محمود علاء الذي يلعب في صفوف نادي الزمالك المصري.
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