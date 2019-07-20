زيدان: لا أريد سوي هذه الصفقة فقط

يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبدى بوجبا رغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار مانشستر يونايتد وجاءت تصريحاته وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.





وقال زيدان في تصريحات نقلتها شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية: "بوجبا؟ أنا دائماً أجب على نفس السؤال، وسوف يبدو سؤلاً غبياً، النادي يعرف ما نريد".





وتابع حديثه: "ولا يزال هناك وقت، اليوم نحن نركز على المباريات، ودعونا نرى ما سيحدث".





كما انتقل زيدان للحديث عن خاميس ودريجيز قائلاً: "إنه لاعب في ريال مدريد، دعونا نرى ما سيحدث، الأن هو في إجازة ولا أستطيع قول أي شيء أخر".