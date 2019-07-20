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"تذكرتي": حصلنا على دعم كامل من الدولة.. "واشتغلنا ليل نهار"

السبت 20/يوليه/2019 - 09:21 م
تذكرتي: حصلنا على دعم كامل من الدولة.. واشتغلنا ليل نهار
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد عبادة، مدير عمليات شركة تذكرتي، إن منظومة الحجز الاليكتروني وبطاقة المشجع الذي طبقت في مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية، تطبق لثاني مرة على مستوى العالم.

وأشار "عبادة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إلى أنهم حصلوا على كامل الدعم من كافة مؤسسات الدولة، حيث أنهم كانوا يواجهون تحدي الوقت، فكانوا يعملون ليل نهار لتنفيذ النظام الجديد.

وأضاف أن المتطوعين للعمل بشركة تذكرتي هم أساس نجاح المنظومة، معقبًا: "لولا الشباب مكناش هنقدر نحقق أي حاجة".
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