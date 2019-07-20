عاجل.. لاسارتي يكشف حقيقة واقعة حسين الشحات

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على الرد بشكل قوي على الأنباء التي تم تداولها بشأن وجود أزمة بينه وبين حسين الشحات نجم الفريق، وقيامه بانتقاد اللاعب والمبلغ الذي تم دفعه لضمه لصفوف الفريق.

وأشاد المدير الفني بالجهد الذي يقدمه حسين الشحات مشيرا إلى أن الشحات يقدم مردودا جيدا مع الفريق، وسيكون أحد الأوراق الرابحة في الموسم المقبل ، ولديه قناعه تامة بامكاناته باعتباره احد العناصر الأساسية التي يعول عليها في تنفيذ أفكاره وخططه الفنية.

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن هناك جلسات تجمعه مع بعض اللاعبين ومن بينهم حسين الشحات من وقت لآخر؛ من أجل الحديث عن الأمور الفنية والمهام المطلوب تنفيذها من كل لاعب.

وشدد المدير الفنى على قناعته بمستوى اللاعب الفني و البدني، وانه يسعى دائما لتحفيزه من أجل تقديم مستويات طيبة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ويعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى يعقد عددا من الجلسات الفنية مع لاعبى الفريق قبل المواجهة المرتقبة امام المقاولون العرب المقررلها يوم الأربعاء المقبل في الدورى.

ويسعى المدير الفني لتحفيز لاعبيه وإعدادهم بالشكل الأمثل لتلك المواجهة.