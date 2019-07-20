ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق مبادرة "الحج الأخضر" للحد من أزمة المخلفات

السبت 20/يوليه/2019 - 09:06 م
انطلاق مبادرة الحج الأخضر للحد من أزمة المخلفات
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
نظمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لقاءً تعريفيًا لشرح استراتيجية مشروع مبادرة "الحج الأخضر" التي ستعمل المؤسسة على تنفيذها بمخيماتها في موسم حج هذا العام.


وعُقد اللقاء، الذي ترعاه إمارة منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، والنائب الثاني بالمؤسسة طارق علوي، وعضو مجلس الإدارة سحر بنقش، إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة، وأعضاء جمعية "البيئة السعودية" وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وحظيت المبادرة بإشادة وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، الذي أوضح أن الجهد المبذول والعمل المشترك في المبادرة يتماشى مع تطلعات "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، وبرنامج "التحول الوطني" لخدمة ضيوف الرحمن.


Advertisements
المزيد عن: مبادرة انطلاق المخلفات الحج الأخضر أزمة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم