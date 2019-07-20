انطلاق مبادرة "الحج الأخضر" للحد من أزمة المخلفات
السبت 20/يوليه/2019 - 09:06 م
الفجر السعودي
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نظمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لقاءً تعريفيًا لشرح استراتيجية مشروع مبادرة "الحج الأخضر" التي ستعمل المؤسسة على تنفيذها بمخيماتها في موسم حج هذا العام.
وعُقد اللقاء، الذي ترعاه إمارة منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، والنائب الثاني بالمؤسسة طارق علوي، وعضو مجلس الإدارة سحر بنقش، إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة، وأعضاء جمعية "البيئة السعودية" وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
وحظيت المبادرة بإشادة وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، الذي أوضح أن الجهد المبذول والعمل المشترك في المبادرة يتماشى مع تطلعات "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، وبرنامج "التحول الوطني" لخدمة ضيوف الرحمن.
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