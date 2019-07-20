الأوقاف تفتتح الدورة التدريبية الـ 20 للتوعية السكانية

افتتحت اليوم السبت الدورة التدريبية العشرون للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف مرسى مطروح , بقاعة المناسبات بمسجد سيدي العوام ، بحضور الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح ، وعدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بالمديرية .





وحاضر فيها كلا من المستشار محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية ، وإيمان لملوم حسن مسئول المجلس القومي للسكان ، والدكتورة حنان عبدالرحمن مدير تنظيم الأسرة بمطروح ، وبإشراف من الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.





وفي بداية كلمته رحب الشيخ محمد عثمان البسطويسي منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بالمحاضرين , والسادة الأئمة المشاركين في الدورة مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف .





وفي بداية كلمته أكد المستشار محمد الأدهم أن المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية ، فهي مشكلة تتعلق بالارتقاء بالخصائص السكانية لدى المواطنين ، فقيام بعض المصريين بعدم التخطيط الجيد للحياة الزوجية ، نتج عنه ارتفاع نسبة الطلاق إلى 40% واحتلال مصر المرتبة الأولى عالميًا في ذلك ، ووجود موروثات تتعلق بزواج الأقارب أو نمط التغذية ترتب عليه ارتفاع نسبة الإعاقة والتي وصلت وفقًا لتعداد عام 2017م الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 10,76% من نسبة ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة ، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على الدولة المصرية ، ومن هنا وجب علينا التصدي لهذه المشاكل المتفرعة عن المشكلة السكانية ، والتي تشكل ضغطاً على موارد الدولة وتهدد الأجيال القادمة .



