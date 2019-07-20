نجم برشلونة: أريد اللعب بجانب نيمار

أعرب اللاعب الهولندى فرانك دى يونج المنتقل حديثاً لصفوف برشلونة من أياكس آمستردام الهولندي، عن سعادته بالإنضمام للعملاق الكتالونى واللعب بجوار نحوم كبيرة مثل الأرجنتينى ليونيل ميسي، فى حديث نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية.





وقال دى يونج :" ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل فى العالم وسأكون سعيد باللعب بجواره فى فريق واحد وأيضاً مع كل لاعبي برشلونة".





وأضاف :" أتمنى بالطبع اللعب مع البرازيلي نيمار ولكن ليس أنا من يقرر مجئ اللاعب للبارسا أم لا".





وتابع :" بعد إقصاء أياكس لفريق ريال مدريد إتصل بى جوزيه بارتوميو رئيس برشلونة ليهنئني على الصعود والتأهل ".





وعن تقييمه للأسطورة الهولندية ليوهان كرويف، قال :" إنه شخصية رائعة في تاريخ كرة القدم، خاصة بسبب ما أضافه لأياكس وبرشلونة، وأرى أنه يصنف ضمن الأفضل في التاريخ، لأنه لم يتميز فقط كلاعب إنما أضاف الكثير إلى مجال التدريب".