شاب ينتحر بعد مروره بأزمة نفسية بدمياط

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لقي شاب مصرعه منتحرا في منزله فى قرية الشيخ ضرغام بدمياط، مساء اليوم السبت، حيث فوجئ الاهالي بوفاته وسادت حالة من الذعر لدي جيرانه.



تم اخطار قوات الإسعاف وتم نقل الشاب جثة هامدة الي المستشفى، ويدعي باهر عبد الناصر ويبلغ من العمر ٣٦ عام، وتم نقله بعدها الي مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.



كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة واخذ أقوال الشهود، حيث تبين ان المتوفى بأنه كان يعانى من مرض نفسي منذ فتره، بحسب ما قاله جيرانه وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها وفحص الجثمان.