ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاب ينتحر بعد مروره بأزمة نفسية بدمياط

السبت 20/يوليه/2019 - 09:05 م
شاب ينتحر بعد مروره بأزمة نفسية بدمياط
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
لقي شاب مصرعه منتحرا في منزله فى قرية الشيخ ضرغام بدمياط، مساء اليوم السبت، حيث فوجئ الاهالي بوفاته وسادت حالة من الذعر لدي جيرانه.

تم اخطار قوات الإسعاف وتم نقل الشاب جثة هامدة الي المستشفى، ويدعي باهر عبد الناصر ويبلغ من العمر ٣٦ عام، وتم نقله بعدها الي مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة واخذ أقوال الشهود، حيث تبين ان المتوفى بأنه كان يعانى من مرض نفسي منذ فتره، بحسب ما قاله جيرانه وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها وفحص الجثمان.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم