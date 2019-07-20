كيف استعد الأهلي والزمالك لمباريات الحسم في الدوري المصري؟

4 مباريات مصيرية تحسم الصراع بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019-2020، تبدأ غدًا بمواجهة الزمالك ضد الجونة على ملعب الأخير، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33 من الدوري.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام (المقاولون العرب- الزمالك)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، ويتبقي له 3 مباريات أمام (الجونة – الاسماعيلي – الأهلي).





استعدادات الأهلي والزمالك للمباريات المتبقية بالدوري الممتاز:-





- الأهلي:

خاض الفريق الكروي بالنادي الأهلي معسكر إعداد في في مدينة أليكانتي الاسبانية على مدار 10 أيام، وخاض خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني وتغلب عليه 9-0، وتعادل بهدف لمثله مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي، واختتم معسكره بالفوز على أوكام الإسباني بسباعية نظيفة.





واستطاع الجهاز الفني للأهلي الاطمئنان على جميع العناصر بالفريق، ومنح الفرص لعدد من البدلاء للمشاركة في المباريات الودية للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، كما استعاد عدد من لاعبيه المصابين خلال الفترة الماضية ليصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات المقبلة.





وخاض الأهلي مباراة ودية أمس الجمعة أمام فريق البلاستيك وتغلب عليه بنتيجة 4-0، وذلك للاطمئنان على جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري، بعد إنضمام اللاعبين الدوليين للفريق عقب المشاركة في أمم إفريقيا.





استطاع الأهلي ايضًا الاحتفاظ بخدمات لاعبه رمضان صبحي، بعدما نجح في تجديد استعارته من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم جديد، كما تعاقد مع المالي أليو ديانج من نادي مولودية الجزائر.





- الزمالك:

خاض الفريق الكروي بالنادي الزمالك أيضًا معسكر إعدادي في قبرص، وذلك استعدادًا للموسم الجديد والمباريات المتبقية في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، وخاض الفريق الأبيض 4 مباريات ودية خلال معسكره، أمام إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 -3 ، والثانية أمام أنورثوسيس فاماجوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3.





أما الودية الثالثة كانت أمام دوكسا القبرصي وانتهت بفوز الزمالك بهدف محمد عنتر، أما الرابعة كانت أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني، قبل العودة للقاهرة لاستئناف مباريات الدوري.





أهم مكاسب الزمالك في فترة الإعداد الأخيرة قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز، استعادة بعض لاعبيه المصابين وفي مقدمتهم مصطفي فتحي الغائب عن مباريات الفريق منذ فترة طويلة، وكذلك عماد السيد، أما أكبر الخسائر هي سفر محمود كهربا لاعب الفريق إلي تركيا تمهيدًا للانضمام لأحد الأندية التركية.