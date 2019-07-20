الشهابي: اختيار العاصمة الإدارية مقرًا لعقد مؤتمر الشباب موفق جدًا



وقال "الشهابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا لعقد المؤتمر موفق جدًا، وسيساهم في التسويق للعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أن تكون العاصمة الإدارية مقرا للمناسبات الهاماة لمصر.



وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب أفرزت نخبة من الشباب "تفرح"، مضيفا أن مصر لم تعد تتعامل مع القضايا بمبدأ القطعة بل أصبح هناك خطة طويلة المدى، مؤكدًا أن الدولة تعد الشباب لتولي مناصب قيادية.



كشف إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته السابعة يوم 30 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة.