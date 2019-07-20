محمد الباز مشيدًا بوزير الأوقاف: مظلوم بسبب منصبه السياسي

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أشاد الإعلامي محمد الباز، بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلًا: "نحن أمام مفكر ولسنا أمام خطيب أو وزير، وهذا الرجل مظلوم بسبب منصبه السياسي".



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن خطبة جمعة وزير الأوقاف بالأمس، تناولت فكرة التحالف بين جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الليبراليين والاشتراكيين رغم اختلاف توجهاتهم، وأكدت أن هذا التحالف، دليل بين على نفاق هذه الجماعات.



ولفت إلى أن خطبة الوزير تحدثت على أن الخونة والعملاء والمنافقون هم العدو الحقيقي للدين والوطن، ورغم تحصنهم بأعداء الدولة وبالأموال إلا أنهم خائفون.

