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الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي

السبت 20/يوليه/2019 - 07:50 م
الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي
حفل توديع علي الحبسي
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محمد صلاح
 
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ْقام مجلس إدارة فريق الهلال السعودي بإقامة حفل توديع للحارس العماني علي الحبسي بعد قرار اللاعب الرحيل عن الفريق بالشكل الودي وفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة وقد قام اليوم حفل توديع للاعب الكبير.


وقد قام الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتغريدة جاءت كالتالي : ‏( أقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطًا لـ "علي الحبسي" بعد انتهاء ارتباطه بالهلال وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي).


الجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي قد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي النصر السعودي ويأمل جميع عشاق النادي بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

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المزيد عن: علي الحابسي حفل توديع علي الحبسي الهلال السعودي
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