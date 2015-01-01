الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي
السبت 20/يوليه/2019 - 07:50 م
محمد صلاح
Advertisements
Advertisements
ْقام مجلس إدارة فريق الهلال السعودي بإقامة حفل توديع للحارس العماني علي الحبسي بعد قرار اللاعب الرحيل عن الفريق بالشكل الودي وفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة وقد قام اليوم حفل توديع للاعب الكبير.
وقد قام الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتغريدة جاءت كالتالي : ( أقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطًا لـ "علي الحبسي" بعد انتهاء ارتباطه بالهلال وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي).
الجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي قد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي النصر السعودي ويأمل جميع عشاق النادي بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.
Advertisements
المزيد عن: علي الحابسي حفل توديع علي الحبسي الهلال السعودي
- الحبسي يكشف حقيقة مفاوضات الهلال السعودي
- الدوري السعودي للمحترفين..النصر يصطدم بالهلال في لقاء بست نقاط
- القادسية يفسخ عقد الجزائري كنيش بالتراضي
- منافسة شرسة علي حراسة المرمى بالهلال السعودي في الموسم الجديد
- عموري يشارك للمرة الأولى في تدريبات الهلال السعودي
- الحبسي: مواجهة الشاب العماني ستكون صعبة.. وتأقلمنا مع أسلوب جيسوس
- اخبار الهلال - "الحبسي".. الجدار المنيع لزعيم الكرة السعودية
- الهلال السعودي هذا الموسم.. قطار لا يتوقف
- إدارة الهلال تحسم مصير الحبسي
- الهلال يقرر استبعاد علي الحبسي من قائمة الفريق