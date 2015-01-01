الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي

ْقام مجلس إدارة فريق الهلال السعودي بإقامة حفل توديع للحارس العماني علي الحبسي بعد قرار اللاعب الرحيل عن الفريق بالشكل الودي وفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة وقد قام اليوم حفل توديع للاعب الكبير.



