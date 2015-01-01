حلواني إنبي مطلوب في دجلة بالصيف

دخل مسؤولي نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في مفاوضات رسمية مع عمرو الحلواني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يأتي ذلك بعد أن فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع فريقه البترولي، بالتراضي عقب 9 سنوات قضاها داخل صفوفه لرغبته في خوض تجربة جديدة بالموسم المقبل.



