رويدا عطية تطلق كليب "كيفك يا حب" (فيديو)

بعد نجاح اغنيتها " كيفك يا حب " و تصدرها الترند على موقع اليوتيوب في معظم البلدان العربي ، اطلقت النجمة رويدا عطية كليب اغنيه " كيفك يا حب " على قناتها الرسميه على اليوتيوب و على جميع الشاشات العربيه.





تم تصوير الكليب في لبنان تحت ادارة المخرج سامر محمود ما بين مطار رفيق الحريري الدولي و مدينه صيدا.

الأغنية من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار و توزيع رامي رئيس و انتاج المولى البروداكش.







