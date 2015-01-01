رويدا عطية تطلق كليب "كيفك يا حب" (فيديو)
السبت 20/يوليه/2019 - 07:44 م
الفجر الفني
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بعد نجاح اغنيتها " كيفك يا حب " و تصدرها الترند على موقع اليوتيوب في معظم البلدان العربي ، اطلقت النجمة رويدا عطية كليب اغنيه " كيفك يا حب " على قناتها الرسميه على اليوتيوب و على جميع الشاشات العربيه.
تم تصوير الكليب في لبنان تحت ادارة المخرج سامر محمود ما بين مطار رفيق الحريري الدولي و مدينه صيدا.
الأغنية من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار و توزيع رامي رئيس و انتاج المولى البروداكش.
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