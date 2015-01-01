ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تدريبات استشفائية لسباعي الأهلي في مران اليوم

السبت 20/يوليه/2019 - 07:41 م
تدريبات استشفائية لسباعي الأهلي في مران اليوم
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

خاض التونسي علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.


وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد خوض ودية البلاستيك أمس والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم