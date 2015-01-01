مدير "تذكرتي": إنجاز البطولة الإفريقية في وقت قياسي كان حلمًا للجميع

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أكد أحمد الرفاعي، مدير عمليات شركة "تذكرتي"، أن إنجاز بطولة كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي كان حلم للجميع.



وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه تم إنجاز مهمة استضافة كأس الأمم الإفريقية خلال 3 أشهر فقط.



وعقب على نجاح مصر في استضافة كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "الحمد لله إننا وصلنا للنجاح اللي شوفناه، ده بيرجع للقيادة السياسية اللي ساعدتنا في الموضوع ده".

