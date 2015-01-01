لاسارتي يحاضر السولية على هامش مران الأهلي
السبت 20/يوليه/2019 - 07:35 م
محمد الصو
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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة الهامة القادمة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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