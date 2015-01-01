وائل كفوري يشعل أجواء مهرجان جرش للثقافة والفنون

أحيا النجم وائل كفوري، على المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ34 في الأردن، حفلاً غنائياً ضخماً، وأشعل ملك الرومانسية بصوته العذب وإحساسه المميز، حماس جمهوره ومحبيه، وقدم على مدار ساعتين باقة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري حاشد.









ومن الأغاني التي قدمها وائل مين حبيبي أنا ، و يا هوا ، و لاد الحرام ، و بعترفلك ، و بحبك أنا كتير ، ,صفحة وطويتا ، وغيرها من الأغاني التي مازالت حاضرة في ذاكرة الجمهور الأردني والعربي الذي تفاعل معه وردد أغانيه، وهتفوا باسمه تعبيراً عن سعادتهم بلقائه بعد غياب عامين.









وعبر النجم وائل كفوري عن سعادته بمشاركته في مهرجان جرش بدورته الرابعة والثلاثين، كما عبر عن اشتياقه لمهرجان جرش ولقاء الجمهور الأردني، قائلا: “سنتين غبنا يا جرش والعين اشتاقت عليكي وعا ليالينا قدِرنا صبرنا عالبُعد سنتين وعالصبر أكتر ما بقا فينا”.