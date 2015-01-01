سينرجي: "إنجازنا للبطولة الإفريقية في هذا الوقت الضيق قمة النجاح"



وأضاف "وهبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر نجحت في استضافة البطولة، تم إنجاز المهمة بشكل مشرف.



وتابع: "تم منح فرصة للشباب أنهم يعملوا تصميمات جديدة، وبشكر المسئولين أنهم وافقوا أننا نشتغل بهذه الطريقة، إنجازنا البطولة في هذا الوقت الضيق كان في قمة النجاح".



وجه حسام وهبي مدير قسم التصميمات في شركة سينرجي، الشكر لجميع العاملين الذين ساهموا في إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.