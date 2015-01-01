وفد ألماني يزور المتحف الآتوني بمحافظة المنيا (صور)

زار وفد ألماني المتحف الآتوني بالمنيا، على مدار يومين، وذلك برئاسة الدكتور فردريكا سيفرد مدير متحف برلين وبحضور المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات والدكتور أحمد حميدة مدير عام المتحف الآتوني نائبًا عن رئيس قطاع المتاحف.





بحضور المهندس أمين فرج ممثلًا للمكتب الاستشاري المنفذ للمتحف ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع وذلك للوقوف على حجم ما تم من أعمال والتجهيز للانتهاء من إجراءات تسليم المنحة الألمانية المقدمة لاستكمال الأعمال بالمتحف.





يذكر أن إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، في تصريحات سابقة لها كانت قد أعلنت أنه تتويجًا لجهود وزارتي الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في برلين ووزارة الآثار وبالتنسيق مع الحكومة الألمانية، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على رصد مبلغ 10 مليون يورو من ميزانية الحكومة الألمانية لعام 2019-2020 لاستكمال أعمال المتحف الآتوني وتنفيذ سيناريو العرض المتحفي به.





وفكرة إنشاء المتحف الآتوني بدأت في عام 1979 بعد إتمام اتفاقية توأمة بين مدينة المنيا ومدينة هالدسهايم الألمانية ليكون أحد أهم جوانبها الثقافية لعرض الفكر الديني للملك أخناتون وفترة التوحيد وسرد قصة مدينة (أخت آتون) تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا عاصمة مصر في ذلك الوقت.





ومنذ عام 1979 حتى عام 1995 تم اختيار أكثر من موقع لإنشاء المتحف من بينها تل العمارنة ومدينة المنيا الجديدة حتى تم الاتفاق بين وزارة الآثار ومحافظة المنيا على تخصيص الموقع الحالي على الضفة الشرقية لنهر النيل لمدينة المنيا على مساحة 25 فدان.





والأعمال الإنشائية للمتحف بدأت عام 2002 والتي قامت بها شركة المقاولون العرب، وتوقفت عام 2011 بعد أحداث ثورة يناير تأثرًا بالأحوال الاقتصادية التي مرت بها البلاد، حتى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا عام 2015 باعتماد مبلغ 40 مليون جنيها لاستكمال العمل بالمتحف.



