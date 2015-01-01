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الإعلان عن التشكيل الأفضل في كأس أمم إفريقيا 2019

السبت 20/يوليه/2019 - 07:34 م
الإعلان عن التشكيل الأفضل في كأس أمم إفريقيا 2019
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عمرو مصطفي
 
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وكان منتخب الجزائر قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وجاء التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

الدفاع: لامين جاساما (السنغال) - ياسين مرياح (تونس) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - يوسف سبالي (السنغال).

الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) - إدريسا جاي (السنغال) - إسماعيل بن ناصر (الجزائر).

الهجوم: رياض محرز (الجزائر) - أوديون إيجالو (نيجيريا) - ساديو ماني (السنغال).

المدير الفني: جمال بلماضي (الجزائر).

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