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أرملة المنسي: "أسر الشهداء تعيش في خير.. والسيسي مش بينسى حد"

السبت 20/يوليه/2019 - 07:33 م
أرملة المنسي: أسر الشهداء تعيش في خير.. والسيسي مش بينسى حد
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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قالت منار المنسي، زوجة الشهيد أحمد المنسي، إن أسر الشهداء يعيشون في خير، مضيفة: "ربنا واقف جنبنا".

وأشارت "المنسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الشهيد يعلم أن أسرته لن تضار بعده، لافتة إلى أن هناك تكريم لأسر الشهداء في كل مناسبات الدولة، معقبة: "الرئيس مش بينسى حد".

وأوضحت أن مؤسسة الرئاسة وعلى رأسهم الرئيس السيسي يعملون على أن يكون هناك توزيع عادل، بحيث كل أسر الشهداء يلتقون بالرئيس السيسي على مدار المناسبات والاحتفالات بالدولة.
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