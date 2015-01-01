زوجة ترفع دعوى خلع بسبب صديقتها: "لا أستطيع أن أصف شعوري بالخذلان"

أقامت زوجة، دعوى "خلع" أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها زوجها بدفع نفقة لها ولطفلها الرضيع، وبدل فرش وغطاء ومعاقبته على الخيانة مع صديقتها.









وقالت "أ. ر" -رافعة الدعوى- في دعواها التي أقامتها، إنها تزوجت من "كمال. م" منذ ٣ أعوام، وأنجبت منه "أدم" يبلغ من العمر سنة ونصف، كانت تعيش معه حياة هادئة بعد قصة حب دامت 4 أعوام في الدراسة الجامعية.





وأضافت "الزوجة": بعد الزواج كان الكل يحسدنا على حياتنا وقصة الحب التي بيننا، وكان لدي صديقة أكثر من أخت، وكانت مدركة مدي الحب بيننا، وتعرف كل أسرار حياتنا، وتأتي إلى منزلنا في أوقات كثيرة، وكان هذا يشعرني بأنها أفضل صديقة على الإطلاق، ولم أعلم أن زيارتها الكثيرة كانت لغرض مخفي لم استطع إدراكه.









وتابعت: "بعد فترة من الزوج أصبح وضع زوجي يتغير، والتأخير لساعات من الليل، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بأبننا الأول، وتبريره الدائم بأنني أدعي ذلك بسبب فراغي لا أكثر، فصمت لفترة، وتتبعت تحركاته وتصرفاته".









وأكدت الزوجة أنه في أحد الأيام، غادرت إلى بيت حماتها، وعند رجعوعها ودخولها إلى المنزل، تفاجئت بوجود صديقتها معه في وضع غير لائق.







