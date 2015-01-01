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محافظ الإسماعيلية يصدر أمرًا إداريًا بعدم فرض زي مدرسي مختلف كل عام

السبت 20/يوليه/2019 - 07:29 م
محافظ الإسماعيلية يصدر أمرًا إداريًا بعدم فرض زي مدرسي مختلف كل عام
اللواء حمدى عثمان
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هشام إسماعيل
 
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أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية أمرا إداريا بضرورة التزام جميع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها بعدم فرض زى مدرسى مختلف عن كل عام وعلى أن يستفيد ولى الأمر من المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات للسماح بتغيير الزى المدرسى.

وكذا عدم قصر شراء الزى على محل معين وأن يسمح للطالب أن يرتدى زى مشابه للزى المفروض للدخول للمدرسة والاستفادة من العملية التعليمية وألا تخصص كل مدرسة "لوجو" حتى لا يضطر ولى الأمر لشرائه وتكلفتها بعبء اضافى على الأسرة وأن من يخالف ذلك سيتعرض للجزاء القانونى.
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