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من داخل منزل الزوجية.. أحمد فهمي ضيف رامي رضوان في "8 الصبح"

السبت 20/يوليه/2019 - 07:25 م
من داخل منزل الزوجية.. أحمد فهمي ضيف رامي رضوان في 8 الصبح
أحمد فهمي ورامي رضوان
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الفجر الفني
 
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يحل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "8 الصبح" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc.

 

من جانبه، نشر "رضوان" عبر حسابه على Instagram، صورًا جمعته بـ"فهمي" أثناء تواجده مع العمال لتشطيب منزل الزوجية، وعلّق على الصور كاتبًا: " من جوه عش الزوجية اللي حالة اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي".

 

ويستعد الفنان أحد فهمي للاحتفال بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، نهاية الصيف الجاري.

 

وكانا قد عملا سويا لأول مرة في رمضان 2019 في مسلسل "الواد سيد الشحات" وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

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