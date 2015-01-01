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محافظ الإسماعيلية يسلم تأشيرات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

السبت 20/يوليه/2019 - 07:25 م
محافظ الإسماعيلية يسلم تأشيرات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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حرص اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بتسليم تأشيرات الحج وتذاكر السفر لعدد 10 حجاج من أعضاء بعثة حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لهذا العام والبالغ اجماليهم عدد 134 حاج وحاجة.

وخلال مراسم تسليم محافظ الإسماعيلية التأشيرات والتذاكر وجوازات السفر لأعضاء البعثة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أنه سوف يتم متابعة البعثة بكامل أعضائها والتواصل معهم طوال فترة الرحلة واعتبارا من لحظة سفرهم ووصولهم الى الأراضى الحجازية حتى عودتهم سالمين باذن الله تعالى متمنيا للجميع الحج المبرور والذنب المغفور وسائلا الجميع الدعاء لمصر وأهلها أن يحفظها الله.
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