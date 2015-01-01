لاسارتي يجتمع مع السولية في مران الأهلي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة الهامة القادمة.



