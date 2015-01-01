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رئيس البرلمان يهنئ السيسي بنجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية

السبت 20/يوليه/2019 - 06:25 م
رئيس البرلمان يهنئ السيسي بنجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية
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إسلام شعراوي
 
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هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنجاح المبهر للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها في التنظيم الواثق والراقي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبدالعال في بيان: "إنه رغم ضيق الوقت فقد ألزمت مصر نفسها وتعهدت بتنظيم البطولة، وصدقت الدولة المصرية ما تعهدت به، ونجحت في وضع البطولة على المستوى العالمي الذي يليق بها"، وتابع:"كان حفل الافتتاح مبهرًا، يعكس أفريقيا بجميع تنوعاتها السكانية والجغرافية، ولم يقل حفل الختام إبهارًا عن حفل الافتتاح، كما أن سهولة دخول وخروج الجماهير من الملاعب وحفظ الأمن والأمان في المدرجات وفي أوساط اللاعبين كان أمرًا ملحوظًا وواضحا للجميع لا شك أنه كانت وراءه جهودًا عظيمة هي محل تقدير واحترام".

كما أكد أن النظام المتبع في إصدار تذاكر البطولة وحسن استقبال الجماهير الأفريقية من جميع البلدان ووداعهم وتوفير جميع التسهيلات لهم عكس الوجه الحقيقي لمصر وحضارتها، مُشيرًا إلى أن نجاح البطولة وتنظيمها كان محل تعليق العديد من الأطراف المحلية والدولية ولم يكن ليتم على هذا الوجه الراقي لولا رعايتكم ومتابعتكم الحثيثة لها، ونحن وإن كنا نتمتع بالروح الرياضية إلا أن مصر ربحت بلا أدنى شك احترام أصدقائها في أفريقيا والعالم بهذا التنظيم اللائق.
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