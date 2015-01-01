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"السعودية للمهندسين" بالجبيل تعقد اجتماعها الدوري بحضور 100 مشارك

السبت 20/يوليه/2019 - 06:20 م
السعودية للمهندسين بالجبيل تعقد اجتماعها الدوري بحضور 100 مشارك
الهيئة السعودية للمهندسين
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الفجر السعودي
 
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عقدت لجنة الهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل، الأربعاء، لقاءها الدوري، في المنطقة الصناعية، بمشاركة أكثر من 100 مهندس ومهندسة؛ لمناقشة رؤية وأعمال اللجنة ومشاريعها خلال الفترة المقبلة.


وأوضح رئيس اللجنة المهندس نايف السهلي، أن العمل الهندسي يمثل أهم المجالات العالمية، لضرورة وجوده، 
وتحديدًا في منطقتنا؛ لتأثيره المباشر على تطور الدول وتقدمها، لافتًا إلى الجهود التي تحققها "رؤية 2030"، لبلوغ أعلى المستويات على الأصعدة كافة، ومنها القطاع الهندسي.

وأكد السهلي، على أهمية دور «هيئة المهندسين» لمواكبة توجهات الدولة، نحو التكامل مع القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق رؤيتها، في الرقي بالمهنة، وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى حلول مُثلى؛ لرفع مستوى الأداء، والتشجيع على الإبداع والابتكار، وصولًا إلى مكانة عالمية.

وقال السهلي: إن مدينة الجبيل أحد أهم المنجزات الوطنية؛ لاحتضانها أكبر التجمعات الصناعية في العالم، الأمر الذي أكسب المدينة مكانة صناعية مؤثرة على الخريطة العالمية، كما أنها تعتبر من أهم المقومات الاقتصادية للمملكة، فإن الهندسة تشكل أحد أهم الركائز الأساسية، في تشغيل أكثر من 600 منشأة صناعية، وبعدد يفوق 11 ألف مهندس ومهندسة.

واستعرض السهلي، دور لجنة الجبيل، في تحقيق رؤية «الهيئة السعودية للمهندسين»، عبر تعزيز التعاون الهندسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك دورها في تنمية الفكر العلمي، وتطوير أداء المهندسين العاملين بالمنطقة، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي الهندسي لدى المجتمع.

وتناول اللقاء أبرز الموضوعات التعريفية لأعمال اللجنة، ومناقشة عدد من المسارات الهندسية، ومنها: التطوع الهندسي، ومجلة المهندس، إضافة إلى الفعاليات القادمة، كما ناقشت اللجنة دور المهندسات السعوديات، والسعي لتلبية تطلعاتهن، كون ذلك يعد من أبرز مسؤوليات فرع الهيئة بالجبيل.



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