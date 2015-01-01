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دينا صبري تستعد لطرح كليب "أزمة أخلاق" بتوقيع المخرج عمر حفيظ (فيديو وصور)

السبت 20/يوليه/2019 - 06:18 م
دينا صبري تستعد لطرح كليب أزمة أخلاق بتوقيع المخرج عمر حفيظ (فيديو وصور)
دينا صبري
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الفجر الفني
 
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يستعد المخرج والمنتج عمر حفيظ، لطرح فيديو كليب بعنوان "أزمة أخلاق"، للمطربة دينا صبري، وذلك خلال الأيام المقبلة عبر الفضائيات وموقع الشهير اليوتيوب.

 

الكليب، من كلمات وليد رياض والحان منعم وتوزيع موسيقي علاء غنيم وميكس وماستر حسام جودة ومدير تصوير مصطفي شومان ومونتاج عمرو حمدي، إخراج وإنتاج عمر حفيظ "1shot production house".

 

يذكر أن شركة "1shot production house" للمنتج عمر حفيظ، طرحت خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال أبرزهم:"اصرف نظر" للمطرب سمسم شهاب، و"كان واجب عليا" للمطرب الشاب محمد مصطفي، و"حظي خاني" للمطرب طارق الشيخ، وديو "طقي موتي لنجوان وهدي، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية بموقع اليوتيوب.

دينا صبري تستعد لطرح كليب "أزمة أخلاق" بتوقيع المخرج عمر حفيظ (فيديو وصور)
دينا صبري تستعد لطرح كليب "أزمة أخلاق" بتوقيع المخرج عمر حفيظ (فيديو وصور)
دينا صبري تستعد لطرح كليب "أزمة أخلاق" بتوقيع المخرج عمر حفيظ (فيديو وصور)
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