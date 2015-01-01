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القناة يتعاقد مع نصف دستة لاعبين استعداداً للموسم الجديد

السبت 20/يوليه/2019 - 06:13 م
القناة يتعاقد مع نصف دستة لاعبين استعداداً للموسم الجديد
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مصطفى الجندي
 
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واصل مجلس إدارة نادي القناة دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".


وعلم "الفجر الرياضي" أن قائمة التعاقدات الجديدة ضمن صفوف القناة تشمل 6 لاعبين وهم : مصطفى جابر ديدا حارس فاركو، وأحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، ومحمد خليفة من طنطا، وشوقي فتحي من بلدية المحلة، وإبراهيم أبو الريش من إف سي مصر، ومحمود شريدة ظهير أيمن البلدية.


ويقود القناة جهاز فني يضم حمزة الجمل، مدير فني، ومحمد حمص، وإبراهيم عبد الرحمن، مدربان، ومحمد نسيم مدرب حراس، وعمرو حسن طبيب، وأحمد سيد وحسام السيد تأهيل، ووليد السيد ومحمد محمود للتدليك.

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