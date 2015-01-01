تقارير.. ميسي يشترط حسم الصفقة الصعبة من أجل تجديد عقد مع البرسا

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، شرطًا وحيدًا للموافقة على تجديد عقده مع البارسا خلال الفترة المقبلة.





وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ميسي وضع عودة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان شرطاً لتجديد عقده مع برشلونة كنوع من الضغط على الإدارة الكتالونية لحسم صفقة البرازيلي.





وأشار الموقع الإيطالي أن ليونيل ميسي يشعر بأن البرازيلي نيمار سيكون صفقة مهمة للنادي الكتالوني.





الجدير بالذكر أن نيمار يريد العودة مجدداً إلى برشلونة ويملك علاقة قوية مع الأرجنتيني ميسي الذي لعب بجواره قبل الانتقال إلى باريس عام 2017.