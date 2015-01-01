طلائع الجيش يصل الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إلى مدينة الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق يمتد حتى ٢٧ يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد.

واصطحب البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفني لطلائع الجيش، قائمة تضم 28 لاعبًا هم: "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وخالد سطوحي وعلي الفيل وعموري وكريم طارق وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وأحمد هاني ومؤمن إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد سامي ومحمد شعبان وعلي الزاهدي ومهند لاشين وناصر منسي ومصطفى محمود ووليد المصري وعمرو السيسي وأحمد السيد ومصطفى الزناري وإبراهيم رخا وأكثم سمير وإسلام فؤاد وكريم عصام".

وضم الطلائع ستة لاعبين، حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد طلائع الجيش مع، إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحي وعمرو السيسي لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسي ثنائي بيراميدز وإسلام فؤاد من "المقاولون العرب" ووليد حسن من المصري.





وتعاقد طلائع الجيش مع البرازيلي فارياس، الخميس الماضي، لتولي تدريب الفريق العسكري بداية من الموسم المقبل، خلفا للبلجيكي لوك إيميل.





ويتكون الجهاز المعاون لسيرجو من العميد أحمد المهدي مدير الكرة، ويسري عرفان إداري، ومحمد مختار مدير شؤون اللاعبين، واستيفانو امبكيازو مخطط أحمال، وأحمد عبد العزيز مدرب، وسيد السويركي مدرب حراس مرمى، وهاني درويش رئيس الجهاز الطبي، ومحمد شيحة طبيب، ومحمد الأسيوطي تأهيل، وإيهاب جلال إداري، وياسر شبل مدلك، ومحمود عبد الغني مترجم.