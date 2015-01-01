واعظات الإسكندرية يشاركن في التوعية اليومية للمواطنين

نظمت منطقة وعظ الإسكندرية، عددا من اللقاءات التوعية النسائية خلال الأسبوع الماضي، من خلال انتشار واعظات الأزهر في دروس السيدات في المساجد، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور رعاية الأيتام، ودور الثقافة.









تناولت اللقاءات التي عقدت ضمن فعاليات الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع ومنها حملة: "القراءة تبني الإنسان وترتقي بها الأوطان"، التوعية بأهمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في الارتقاء بالوطن، وأهمية حث الأمهات أبنائهن على القراءة واستغلال الأجازة الصيفية.





كما تواجد عدد من الواعظات في لجان الفتوى المركزية بالمحافظة؛ لتعليم السيدات مناسك الحج، واستقبال أسئلتهن والإجابة عنها بكل يسر وسماحة قبيل توجههم إلى المطار والتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.





يأتي هذا الانتشار في إطار اهتمام مجمع البحوث الإسلامية بمشاركة واعظات الأزهر الشريف في مختلف الأنشطة التوعوية؛ تلبية لاحتياجات المجتمع المعرفية، خاصة ما يتعلق بالسيدات ورفعا للحرج عنهن في المسائل الخاصة بهن.



