ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

واعظات الإسكندرية يشاركن في التوعية اليومية للمواطنين

السبت 20/يوليه/2019 - 06:10 م
واعظات الإسكندرية يشاركن في التوعية اليومية للمواطنين
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
نظمت منطقة وعظ الإسكندرية، عددا من اللقاءات التوعية النسائية خلال الأسبوع الماضي،  من خلال انتشار واعظات الأزهر في دروس السيدات في المساجد، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور رعاية الأيتام، ودور الثقافة.


تناولت اللقاءات التي عقدت ضمن فعاليات الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع ومنها حملة: "القراءة تبني الإنسان وترتقي بها الأوطان"، التوعية بأهمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في الارتقاء بالوطن، وأهمية حث الأمهات أبنائهن على القراءة واستغلال الأجازة الصيفية.

كما تواجد عدد من الواعظات في لجان الفتوى المركزية بالمحافظة؛ لتعليم السيدات مناسك الحج، واستقبال أسئلتهن والإجابة عنها بكل يسر وسماحة قبيل توجههم إلى المطار والتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

يأتي هذا الانتشار في إطار اهتمام مجمع البحوث الإسلامية بمشاركة واعظات الأزهر الشريف في مختلف الأنشطة التوعوية؛ تلبية لاحتياجات المجتمع المعرفية، خاصة ما يتعلق بالسيدات ورفعا للحرج عنهن في المسائل الخاصة بهن.

Advertisements
المزيد عن: وزارة الاوقاف واعظات الإسكندرية مناسك الحج التوعية اليومية للمواطنين الازهر الشريف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم