على رأسهم هداف البطولة.. لاعبون أعلنوا نهاية مسيرتهم الدولية عقب أمم إفريقيا





اختتمت فعاليات بطولة الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32، مساء أمس والتي استضافتها مصر على ملاعبها بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.





ونجح المنتخب الجزائري بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي في نهائي البطولة.





وشهدت البطولة اعتزال عدد من اللاعبين على المستوى بالإضافة إلى أخرون لم يشاركوا منذ بداية البطولة.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين المعتزلين دوليا قبل وأثناء البطولة من خلال التقرير الآتي:-





1- صيام يوسف





أعلن التونسي صيام يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا التركي، عن إعتزاله الدولي قبل أسبوعين فقط من البطولة، ويتم استبعاده من قائمة نسور قرطاج للكان.









2- مبارك بوصوفة





قرر المغربي مبارك بوصوفة لاعب أسود الأطلسي، إعلان اعتزاله الدولي، رغم تتويجه بأفضل لاعب بمباراتين متتالين، إلا أن قراره جاء عقب خيبة الأمل التي لاحقت بلاده والخروج من دور الستة عشر للبطولة.









4- ميكيل





أعلن النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق والمحترف حاليا بالدوري التركي، إعتزاله اللعب دوليا خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد تقدمه في العمر، والاكتفاء بالميدالية البرونزية التي حققها مع بلاده في كان 2019.









5- إيجالو





رغم استحواذه على جائزة أفضل هداف ببطولة كان توتال مصر 2019، وإحرازه 5 أهداف رفقة بلاده نيجيريا، قرر أودا إيجالو تعليق حذائه الدولي عقب تحقيق البرونزية مع النسور خلال البطولة.



