السعودية تشارك في المنتدى العربي الأول للسياحة والتراث بعمان

تشارك المملكة العربية السعودية، في المنتدى العربي الأول للسياحة والتراث 2019، الذي تستضيفه مدينة صلالة العمانية بدءًا من غد الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، والذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي.

ويستضيف المنتدى أكثر من 55 شخصية إعلامية وسياحية وتراثية مؤثرة من مختلف أرجاء الوطن العربي .

وشَّدد الخبير الدولي في الإعلام السياحي خالد آل دغيم بأنّ مشاركة السعودية في المنتدى جاءت متوافقة مع ما حققته من إنجازات في الحفاظ على التراث وتوجهها للمشروعات السياحية الكبرى وفق رؤية 2030 ودورها الريادي في الأسواق السياحية.

وقال رئيس المركز الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، إنّه سيتم على هامش المنتدى تكريم الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بجائزة شخصية التراث العربي.

والشيخة مي آل خليفة من الشخصيات العربية والعالمية المرموقة، وحصلت على الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة شيلفد البريطانية، ولها سبعة مؤلفات في مجال التاريخ هي «مع شيخ الأدب في البحرين»، و«الأسطورة والتاريخ الموازي»، و«سبزآباد ورجال الدولة البهية»، و«من سواد الكوفة إلى البحرين»، و«100 عام على التعليم النظامي في البحرين»، و«تشارلز بلجريف: السيرة والمذكرات»، «عبدالله بن أحمد محارب لم يهدأ».

وحصدت الشيخة مي جوائز عديدة منها جائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القيادة الإدارية من مركز دراسات المرأة في باريس ووسام الفارس للفنون والآداب الذي منحته إياها الجمهورية الفرنسية.

من جانبه، صرَّح رئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي حسين المناعي، بأنّ منح الجائزة للشيخة مي يأتي تقديرًا لدورها الكبير في تعزيز العلاقة التكاملية بين قطاعي الثقافة والسياحة وتأسيسها بنى تحتية للثقافة من أجل التنمية المستدامة، ولحضورها الدولي الذي يسهم في تعزيز الدور الثقافي البحريني على خارطة الثقافة الدولية، ولدورها البارز في حماية وإبراز التراث الثقافي والإنساني واستثماره كعنصر جذب سياحي يعكس الهوية الوطنية في كل بلد عربي.