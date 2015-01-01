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عمر المرزوق يزور مصر للانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد (صور)

السبت 20/يوليه/2019 - 06:00 م
عمر المرزوق يزور مصر للانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد (صور)
عمر المرزوق
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب الشاب عمر المرزوق، لزيارة مصر نهاية الشهر الحالي للاستقرار على الترتيبات الأخيرة لتسجيل ألبومه الأول، والذي يتعاون فيه مع أهم الشعراء في مصر أبرزهم بهاء الدين محمد وأحمد راؤول، ومن الموزعين أحمد إبراهيم وتوما.

 

وكشف عمر المرزوق، أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في كاحل اليد تسببت في منعه طوال الفترة الماضية من متابعة تحضيرات ألبومه الأول، كما أن مشاركته كـ"لاعب" في المنتخب الكويتي في فريق الجمباز أخرته قليلًا من دخول عالم الفن.

 

وأكد "المرزوق" بأنه سينتج الألبوم كاملًا بينما ستقوم شركة "مزيكا" بتوزيعه في الأسواق.

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