أحمد فتحي يكشف عن دوره في "الطيب والشرس واللعوب"

يشارك الفنان أحمد فتحي، في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" والذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل.

وأكد "فتحي" بأنه يقدم شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل ويدعي اسمه "خلدون" وهو يلعب شخصيه فنان يشتهر بـ"الشرس" ولكنه علي المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة ولجدعنه والكرم والطيبة ولكن علي المستوى المهني الذي يعرف لدي الجمهور هو شخصيه اوتوقراطية وشرسة لأبعد الحدود.

وأضاف "فتحي" بأن تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين بكثرة خلال فترة التسعينات ولكن تدهور بهم الحال وتعرقلت حياتهم بعيد عن الأضواء لعدم الرغبة فيهم من قبل المنتجين والمخرجين وغيرهم فيقرروا العودة من خلال إنتاجهم لعمل علي نفقتهم الشخصية وتدور أحداثه عن الكائنات الفضائية.

وتابع بأن الفيلم في إطار كوميدي بحت وتعد له خطوه هامه في مشواره الفني لأنها ستنافس في مارثون سينمائي ضخم يتضمن نخبة من الأعمال المتميزة لمجموعة من النجوم الميجا ستار في وقت واحد.

جدير بالذكر بأن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يتضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد فتحي، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج إيهاب السرجاني، ومن سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.