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المصري يصدم الأهلي ويعلنها: إسلام عيسى في بيراميدز

السبت 20/يوليه/2019 - 05:53 م
المصري يصدم الأهلي ويعلنها: إسلام عيسى في بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي، إتمام انتقال إسلام عيسى، لاعب الفريق إلى نادي بيراميدز.


وقال مدرب المصري في تصريحات صحفية اليوم :" عيسى انتقل بالفعل إلى بيراميدز والصفقة تمت بشكل رسمي، وسيتم الإعلان خلال ساعات عن الصفقة.

  

وكان إسلام عيسى قد ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي بعد مفاوضات قوية من جانب مسئولي القلعة الحمراء لضم اللاعب.


يُذكر أن إسلام عيسى كان قد انتقل للمصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من النصر القاهري كأغلى صفقة في تاريخ النادي البورسعيدي، حيث قُدرت قيمتها بحوالي 10 مليون جنيه.



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