زيدان يتخذ قرار هام تجاه فيدريكو فالفيردي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك شائعات حول تعاقد ريال مدريد مع لاعب خط وسط في ميركاتو الفريق الصيفي الحالي، ولكن المدرب زين الدين زيدان لم ينسى لاعبه الشاب فيدريكو فالفيردي.

وأكدت صحيفة "البرنابيو ديجيتال" أن المدرب سوف يعتمد علي النجم الأوروجوياني كثيراً، وبالفعل المستر تحدث مع اللاعب في الاشهر الماضية بعد عودته لتولي قيادة الفريق.





الجدير بالذكر أن زيزو سوف يعتمد على فيدريكو فالفيردي وسوف يمنحه العديد من الدقائق، حيث ان المستر شاهد إمكانيات اللاعب في المباريات الاخيرة من الموسم الماضي.



