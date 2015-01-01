زيدان يتخذ قرار هام تجاه فيدريكو فالفيردي
السبت 20/يوليه/2019 - 05:43 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك شائعات حول تعاقد ريال مدريد مع لاعب خط وسط في ميركاتو الفريق الصيفي الحالي، ولكن المدرب زين الدين زيدان لم ينسى لاعبه الشاب فيدريكو فالفيردي.
وأكدت صحيفة "البرنابيو ديجيتال" أن المدرب سوف يعتمد علي النجم الأوروجوياني كثيراً، وبالفعل المستر تحدث مع اللاعب في الاشهر الماضية بعد عودته لتولي قيادة الفريق.
الجدير بالذكر أن زيزو سوف يعتمد على فيدريكو فالفيردي وسوف يمنحه العديد من الدقائق، حيث ان المستر شاهد إمكانيات اللاعب في المباريات الاخيرة من الموسم الماضي.
ويعتقد زيدان بأن فالفيردي يملك العديد من المميزات ليصبح ضمن خططه الموسم المقبل، كما صرح اللاعب نفسه بأنه سوف يستمر مع الفريق.
Advertisements
- تفاصيل إصابة أسينسيو بالاكتئاب
- ثورة ريال مدريد تطيح بثنائي الفريق
- زيدان يحسم مصير موهبة ريال مدريد
- تعرف على "أهل الثقة" لدى زيدان في ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي ينتصر على برشلونة في الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يهزم برشلونة ويحسم صفقته الثانية وزيدان يرفض رحيل نجم الريال
- سيبايوس يقترب من الرحيل عن الملكي
- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل
- "إيسكو".. بين وَهم جوارديولا وعدم الثقة من مدربي ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. زيدان يرفض ضم صفقة القرن وتفاصيل محاولة الريال لضم ميسي