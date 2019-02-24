مارسيلو يصدم هازارد .. والسبب نيمار
السبت 20/يوليه/2019 - 05:43 م
مصطفى صابر
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قام البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد، بتفضيل مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب زميله هازارد المنضم حديثاً للملكي.
وصرح مارسيلو أن نيمار دا سيلفا الذي نجم باريس، هو أفضل من البلجيكي إدين هازارد، المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد مؤكداً على أن مواطنه لديه صفات تجعله من أفضل 5 لاعبين في العالم.
ويعيش البرازيلي صاحب الـ27 عام فترة عصيبة، بعد دخوله في مشاكل قوية مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن أعلان عن رغبته في الرحيل عن ملعب الامراء الى ملعب الكامب نو.
وفي تصريحات للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال ماريسلو: " البلجيكي هازارد لاعب رائع للغاية مثل نيمار، ولكن البرازيلي لاعب مثير للاعجاب، ولا يمكن مقارنتهما ولكن نيمار بالنسبة لي الأفضل، ولديه صفات تجعله ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم".
وأختتم:" نيمارعندما يتوقع المدافع حركته فيفكر في حركة أخرى لمراوغته، ولذلك من المستحيل إيقافه بسهولة هو لاعب لا يمكن التنبؤ بما يفعله ويصعب السيطرة عليه".
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