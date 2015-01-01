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عاجل.. تطور جديد في صفقة الزمالك ونجم بيراميدز

السبت 20/يوليه/2019 - 05:44 م
عاجل.. تطور جديد في صفقة الزمالك ونجم بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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يسعى مسئولو الزمالك، لحسم صفقة عمر جابر لاعب الفريق السابق ونجم فريق بيراميدز حاليا، وذلك ليكون ضمن تدعيمات الفريق الصيفية هذا العام.

 

وعقد نجل رئيس الزمالك أحمد مرتضى منصور جلسة مع عمر جابر، للتعرف على مدى إمكانية عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ورحب اللاعب بالعودة من جديد للقلعة البيضاء، خاصة وأنه أحد أبناء النادي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع اللاعب، ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع مسئولي بيراميدز.

 

وسيتقدم الزمالك بعرض رسمي لضم اللاعب خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة بيراميدز في ضم لاعبين أيضا من الزمالك من الممكن أن يتم عمل صفقة تبادلية لحسم الصفقة بشكل سريع.

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