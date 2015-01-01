ريال مدريد بحسم مصير أسينسيو

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، مصير نجمه الدولي ماركو أسينسيو، خلال الفترة الحالية من الميركاتو الصيفي وقبل بداية الموسم الجديد.



وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن ريال مدريد سوف يحتفظ بماركو أسينسيو هذا الصيف، ولكن في حال وصول عرض كبير سوف يتفاوض النادي بخصوص ذلك، قبل موسمين كان أسينسيو غير قابل للبيع. وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن ريال مدريد سوف يحتفظ بماركو أسينسيو هذا الصيف، ولكن في حال وصول عرض كبير سوف يتفاوض النادي بخصوص ذلك، قبل موسمين كان أسينسيو غير قابل للبيع.



