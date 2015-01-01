الأولى في مصر.. قاعدة بيانات لحصر "ذوي الإعاقة" ببني سويف

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات ذات الأولوية ضمن خطة وأجندة عمل المحافظة،وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي هذه الفئة اهتماما غير مسبوق تجسد ذلك في أكثر من خطوة عملية ودعم نوعي جديد منها:إطلاق عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة،وتصديق الرئيس على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه كما كفل دستور 2014 حقوقًا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، واقرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، وإدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة، وتدشين "مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية" التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على "مواقع إلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية".



جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولي ملف ذوي الإعاقة بالديوان العام، والذي ضم كل من: محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، وسيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بخدمة المواطنين، وهايدي جمال مسؤولة قاعدة البيانات بإدارة شؤون الإعاقة، وذلك لبحث ماتم انجازه في هذا الملف الهام، والخطة المستقبلية، وآليات تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منظومة العمل.



حيث استعرض المسؤولون الخدمات التي وفرتها إدارة شؤون الإعاقة منها: قاعدة بيانات ذوي الإعاقة والأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتحتوي على أرشيف اليكتروني يتضمن معلومات متكاملة على ذوي الإعاقة من أبناء بني سويف،وتم انشاء مكاتب فرعية لذوي الإعاقة على مستوى الوحدات المحلية السبع،ويتم عقد غرف عمليات في سابقة هي الأولى من نوعها في المناسبات والإستحقاقات الدستورية كالإنتخابات والإستفتاءات.



كما ناقش المحافظ جهود الإدارة في مجالات تقديم الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة مثل: الجوانب الإنسانية والمجتمعية والصحية، وفي مجال توفير فرص عمل لذوي الإعاقة بالقطاع الخاص،وتشجيع المشروعات الصغيرة،وتوزيع الأجهزة التعويضية التي يتم توفيرها عن طريق المساهمة المجتمعية.



وقامت الإدارة بتنفيذ والإشراف على حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لسوق العمل وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتقوم الإدارة بتوفير أكشاك وإنهاء اجراءات الترخيص لإشخاص ذوي اعاقة بالتعاون مع المجتمع المدني،وقامت الإدارة في الفترة السابقة بمتابعة تعيين 206 من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي.



كما تم تنفيذ مبادرة ترجمة خطبة صلاة العيد، والجمعة على مستوى المراكز في 8 مساجد كبيرة،وتم التعاون مع ادارة تجنيد المنيا ومكتب التعبئة ببني سويف بشأن طلبات استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد للذكور من ذوي الإعاقة، وبالفعل تم عقد اللجنة الطبية بالديوان العام،مما وفر الجهد والوقت على ذوي الإعاقة وأسرهم.

