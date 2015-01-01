الاتحاد الأفريقي ينشر المزيد من خبراء الرعاية الصحية لمعالجة أزمة الإيبولا

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قال الاتحاد الأفريقي اليوم السبت إنه سينشر المزيد من خبراء الرعاية الصحية للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وتسبب الفيروس في وفاة 1621 شخصًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارًا من 17 يوليو في تفشي المرض وهو ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس إيبولا منذ اكتشافه عام 1976.



ونقل بيان للاتحاد الإفريقي عن جون نكينجاسونج مدير مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الاتحاد الأفريقي "سوف يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة تنشيط هيئة الصحة التطوعية الإفريقية ونشرها ليس فقط في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولكن أيضًا في بلدان أخرى في المنطقة".



ووفقًا للكتلة الإفريقية المؤلفة من 55 عضوًا، فإن قرار زيادة عدد المتطوعين جاء استجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية، الذي يصنف الفاشية على أنها حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي (PHEIC).



وقال نكينجاسونج إن هذا إعلان يتم إصداره عندما يكون الحدث استثنائيًا وخطيرًا وله إمكانية عبور البلد حيث يكون له تأثير إقليمي أو دولي من منظور الصحة العامة. إنه إعلان مهم لأنه يغير الطريقة وقال نكنجاسونج إن مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا سوف يدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية للرد على هذا المرض.



كما يعمل مركز مكافحة الأمراض لأفريقيا، الذي يدعم جهود الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أغسطس 2018، حاليًا مع 41 خبيرًا تم نشرهم في هذا المجال، ويقال إن بعضهم أعضاء في هيئة الصحة التطوعية الأفريقية.



ولاحظ الاتحاد الإفريقي، في إشارة إلى أن انعدام الأمن والهجمات على المراكز الصحية ومقدمي الخدمات الصحية كتحدي كبير لجهود الاستجابة في المقاطعات المتضررة، أنه "سوف يتعامل مع نظام الأمن التابع للأمم المتحدة لتحسين الأمن للخبراء والمرافق المنشورة حتى يتسنى الاستجابة يمكن أن تستمر الجهود دون انقطاع ".



وقال نكينجاسونج "سنعمل مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل وثيق للغاية لتنسيق جهودنا بشكل أفضل مع شركاء آخرين مثل منظمة الصحة العالمية".



ومن بين الخطط الأخرى لتعزيز الاستجابة شراء وتوفير معدات وإمدادات إضافية، وتعزيز أنظمة المراقبة والمختبرات عبر الحدود، واتباع نهج جديد للتواصل بشأن المخاطر وزيادة الوعي على مستوى المجتمع.



وتشمل تدخلات الاستجابة لمراكز السيطرة على الأمراض في إفريقيا أيضًا دعمًا لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع 3000 خرطوشة للمختبرات لاستخدامها في الكشف عن فيروس إيبولا، وإنشاء ستة مختبرات يدعمها ويديرها بشكل كامل موظفو مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، وتدريب حوالي 469 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمعالجين التقليديين والمعلمين في الوقاية من العدوى والسيطرة عليها.

