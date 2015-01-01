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الزمالك يستثني الأجانب من سقف ال٨ مليون جنيه

السبت 20/يوليه/2019 - 04:56 م
الزمالك يستثني الأجانب من سقف ال٨ مليون جنيه
الزمالك
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هاني عصام
 
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قرر مسئولو نادي الزمالك استثناء اللاعبين الأجانب داخل الفريق من بند ال٨ مليون جنيه الخاص بعدما رفضوا زيادة المقابل المادي لأي لاعب عن سقف ال٨ مليون جنيه.


واستقر مسئولو الزمالك على وضع عقود مختلفة للاعبين الأجانب بسبب حصولهم على المقابل المادي بالدولار وليس الجنيه كما يحدث مع اللاعبين المصريين.


وكان الزمالك قد تعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي مؤخرا من صفوف الهلال السعودي لمدة ٣ مواسم مقبلة.


وكانت أزمة قد وقعت بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق وإدارة الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب طلبه الحصول على ٢٠ مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي وضعت سقف له ٨ مليون ج

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