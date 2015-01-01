سيبايوس يقرر الرحيل عن ريال مدريد والإنتقال لهذا النادي
السبت 20/يوليه/2019 - 04:52 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الإسباني داني سيبايوس، متوسط مدان ريال مدريد الإسباني، قد يغلق إنتقاله إلى أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة هذا الأسبوع، ولن يكون هناك خيار شراء.
وذكرت صحيفة "ABC" أن أوناي إيمري مدرب الآرسنال كان يُريده الموسم الماضي والآن هناك فرصة كبيرة لتحقيق ما يُريد وهو التعاقد مع سيبابوس ليُشارك بدلاً من أوزيل في ارسنال، الصفقة ستكون جيدة لجميع الأطراف، ريال مدريد وسيبايوس لا يريدان بيع نهائي وأرسنال مستعد للتعاقد معه على سبيل الإعارة فقط.
وبعد الإنتهاء من إعارة سيبابوس سيتجه النادي لبيع خاميس رودريغيز الذي يقترب من اتلتيكو مدريد، ريال مدريد مُستعد لبيع اللاعب في حال وصل عرض بقيمة 50 مليون يورو.
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