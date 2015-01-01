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عاجل - باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار تمهيدًا لبيعه لهذا الفريق

السبت 20/يوليه/2019 - 04:52 م
عاجل - باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار تمهيدًا لبيعه لهذا الفريق
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعي بالفعل في الفترة الحالية إلى التعاقد مع بديل للبرازيلي نيمار دا سيلفا خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفريق الباريسي يعمل حاليًا على التعاقد مع بديل للاعبه البرازيلي نيمار الذي سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لراديو "RCM" فأن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان استسفر عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي لتعويض نيمار الذي سيرحل إلى برشلونة أو أي نادٍ آخر.

يذكر أن قيمة باولو ديبالا لاعب السيدة العجوز انخفضت في سوث الإنتقالات إلى ما تحت 50 مليون يورو بسبب تراجع مستواه وعدم مشاركته باستمرار مع البيانكونيري.

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