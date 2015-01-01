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استاد القاهرة يقترب من استضافة السوبر المصري

السبت 20/يوليه/2019 - 04:50 م
استاد القاهرة يقترب من استضافة السوبر المصري
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محمد الصو
 
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اقترب ملعب القاهرة الدولي، من استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل بمسابقة كأس السوبر المصري.


يأتي ترشيح ملعب القاهرة لاستضافة المباراة، عقب ظهوره بشكل مميز خلال بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الأيام الماضية.


ورحب مسؤولي الاتحاد المصري، بإقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي بحضور جماهيري، بعد أن خرج خلال العاميين الماضيين وتم إقامته بالإمارات.


وتوج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال، بعد الفوز عليه بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة.

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